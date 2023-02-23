Великолукский «Экспресс» обыграл псковский «Торнадо»

23:46, 23 февраля 2023, ПАИ

Сборная команда по хоккею «Экспресс» (участники 2012–2013 г. р.) сегодня в Ледовом дворце города Пскова одержала победу над псковским «Торнадо» со счётом 5:2 на региональном этапе Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Об этом сообщает Великолукская спортивная школа «Экспресс» в соцсетях.

Теперь эта команда «Экспресса» будут представлять Псковскую область на следующем этапе «Золотой шайбы» в Нижегородской области. Тренером команды является Илья Францев.