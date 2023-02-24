В России снизилась смертность от болезней сердца
Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат снижения смертности — имеем сегодня в целом одни из самых низких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Мурашко на форуме «Медицина, доступная каждому».
Он отметил, что в рамках реализации проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями интегрируются новые подходы оказания медицинской помощи, а сама помощь, в том числе хирургическая, становится доступнее для пациентов.
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