В России снизилась смертность от болезней сердца

09:08, 24 февраля 2023, ПАИ

Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат снижения смертности — имеем сегодня в целом одни из самых низких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Мурашко на форуме «Медицина, доступная каждому».

Он отметил, что в рамках реализации проекта борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями интегрируются новые подходы оказания медицинской помощи, а сама помощь, в том числе хирургическая, становится доступнее для пациентов.

