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Общество

В России с 1 марта поднимут пенсии для отдельных категорий граждан

С 1 марта Социальный фонд начнёт назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий закон уже опубликован и вступил в силу. Выплаты поднимут до среднероссийского уровня, в случае необходимости гражданам установят доплату, сообщила агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

«Президент подписал закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан России, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, он опубликован и вступил в силу», — заявила она.

Согласно этому документу, с 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в этих регионах, осуществляется в соответствии с законодательством страны.  Как отметила эксперт, стаж и среднемесячная зарплата за периоды работы на данных территориях будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами.  

«У граждан, которым по состоянию на 1 марта пенсии уже выплачиваются по ранее действовавшему украинскому законодательству, есть право обратиться с заявлением о перерасчёте размера пенсии. Если при перерасчёте размер новой пенсии окажется меньше, то гражданину будет установлена доплата», — пояснила Ногайлиева.

Если человек имеет право на две и более пенсии по законодательству России, то доплата устанавливается к страховой пенсии либо к пенсии по государственному пенсионному обеспечению. При этом в обоих вариантах доплата ежегодно индексируется в общем порядке, объяснила юрист.

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