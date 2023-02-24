Михаил Ведерников поздравил дновцев с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

10:30, 24 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

24 февраля 1944 года советские войска силами Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов выбили врага с территории района. Отдельно губернатор отметил самоотверженность защитников и всех жителей района.

«Сегодня на территории района проживает четыре участника Великой Отечественной войны, 34 труженика тыла, девять вдов воинов, погибших во время войны, 108 бывших узников концлагерей, пять жителей блокадного Ленинграда. Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Вы наша память о страшных годах войны и гордость, пример мужества, трудолюбия и любви к своей Родине», — написал Михаил Ведерников.