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Происшествия

Полиция разыскивает глухонемого псковича

Псковские полицейские разыскивают пропавшего в 2021 году псковича. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба МВД России по Псковской области

По имеющимся данным, мужчина с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Был одет в тёмную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зелуного цвета, тумный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утепленные короткие с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета с окраской в виде пятен сапоги.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчина, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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