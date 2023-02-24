Переменная облачность и до -24 градусов ожидается в Пскове сегодня
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 24 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер южных направлений: ночью — со скоростью 2-7 метров в секунду, днём — 5-10 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -24 до -19 градусов, днём — от -9 до -4 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 февраля 2023
Михаил Ведерников поздравил дновцев с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
24 февраля 2023
В России с 1 марта поднимут пенсии для отдельных категорий граждан
23 февраля 2023
ВИДЕО Псковские десантники получили УАЗ, доработанный для задач в зоне СВО
23 февраля 2023
Народный костюм объединил разные специальности Псковского колледжа искусств в творческом проекте