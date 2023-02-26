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Общество

Псковичей познакомили с литературными новинками в «Лофте»

 

Фото: "Лофт"

Очередное мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошло в креативном пространстве «Лофт» 18 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В рамках проекта встречаются и общаются настоящие ценители литературы, чтобы в неформальной обстановке за чашечкой кофе обсудить книги, узнать о новых литературных рекомендациях и услышать мнение экспертов. Мероприятие показывает, что книги – тема, интересующая и объединяющая многих, независимо от возраста и интересов. 

  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"
  • Проект "Букбар"
    Фото: "Лофт"

«Официанты» познакомили гостей с сезонным меню из классики и современной отечественной литературы. За барной стойкой велась увлекательная беседа с двумя «барменами»: литературным обозревателем, автором книжного блога и будущим кандидат филологических наук Егором Тимошенко, а также с книжным блогером, прочитавшим более 1000 книг, Ксенией EXPIRIENCE. Они весь вечер смешивали лучшие литературные коктейли из своей барной карты. Владимир Набоков, Михаил Елизаров, Евгений Водолазкин, братья Стругацкие — книги этих и многих других авторов можно было продегустировать и обсудить с опытными барменами. В соседнем зале гости играли в литературные игры, разгадывали кроссворды и общались. «Букбар» работал до последнего посетителя, поэтому никто из гостей не остался без точных рекомендаций, что им стоит почитать в ближайшее время.

По словам Егора Тимошенко, «Букбар» – интересный и востребованный проект, позволяющий нестандартно взглянуть на книги и литературные процессы.

«Для знакомства с литературой недостаточно аннотаций. Мы с Ксенией рассказывали не столько о сюжете, сколько о том, почему книгу стоит прочесть. Подобные мероприятия – это действительно оригинальный и важный способ преподнесения информации.  Люди могут открыть для себя множество новых авторов или жанров, обсудить в неформальной обстановке книгу или услышать рекомендации экспертов. На встрече «Букбара» у гостей есть возможность узнать больше, чем на той или иной лекции», — комментирует Егор Тимошенко.

Уже 26 февраля в рамках проекта в «Лофте» состоится встреча с Сергеем Носовым. Сергей Анатольевич Носов — российский прозаик, драматург и лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». Его перу принадлежат книги «Фигурные скобки», «Дайте мне обезьяну», «Полтора кролика», «Тайная жизнь петербургских памятников» и многие другие.

Вход на встречу свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Адрес – ул. Спортивная, д. 1б.

 

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