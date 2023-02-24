Тело мужчины обнаружено в сгоревшей квартире в Дно
В Дно на улице Строителей произошло возгорание в квартире многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал "Псковская сводка".
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние квартиры.
На месте пожара обнаружено тело 54-летнего мужчины.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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