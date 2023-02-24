Тело мужчины обнаружено в сгоревшей квартире в Дно

14:08, 24 февраля 2023, ПАИ

В Дно на улице Строителей произошло возгорание в квартире многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал "Псковская сводка".

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние квартиры.

На месте пожара обнаружено тело 54-летнего мужчины.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.