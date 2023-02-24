Живём по Луне

14:42, 24 февраля 2023, ПАИ

Луна, ближайшее к нам небесное светило, влияет на наше самочувствие, работоспособность и эмоциональное состояние. В сегодняшней статье астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой о том, как сонастроиться с каждой из четырёх лунных фаз и усилить собственную продуктивность.

Мне многие мои друзья и знакомые говорят: «Я раньше не понимала, почему у меня в полнолуние головная боль и эмоциональный шторм. Или почему в новолуние депрессивное настроение и совсем нет сил. Начала тебя читать и разобралась».

Астрологии можно не доверять, но ведь против школьных учебников никто не возражает? Там описано, как Луна влияет на приливы и отливы, рост растений, миграцию животных и птиц, изменение температуры. Человек тоже часть природы. И странно думать, что он может остаться в стороне от природных процессов.

Всего различают четыре фазы Луны, и каждая заслуживает анализа и разбора.

Первая четверть — неделя, следующая за новолунием. Лучшее время для планирования, постановки целей, задач, мозговых штурмов, рождения креативных идей, встреч, переговоров, поиска новых партнёров, обсуждения совместных планов, поиска необходимых решений. В этой фазе можно пробовать что-то новое, внедрять в свою жизнь полезные привычки, начинать активные физические тренировки.

Вторая четверть — неделя перед полнолунием. Это время, когда энергия достигает своего максимума. Отлично, если кульминация какого-то процесса совпадет с этой фазой. Лучший период для действия, реализации намеченных планов. Запуск проектов, рекламных кампаний, открытие новых филиалов, офисов, действия, направленные на расширение бизнеса. Регистрация браков, компаний, подписывание договоров. Крупные покупки, переезды.

Если в полнолуние эмоционально штормит, вы провоцируете конфликты или оказываетесь в них втянуты, у вас обостряются хронические заболевания, появляются нарушения сна — это означает, что вы неправильно использовали энергетический потенциал двух предыдущих периодов. Энергия не нашла конструктивного выхода и обернулась против вас, «стухла» внутри и отравляет. Также, возможно, вы не умеете экологично выражать свой гнев и другие отрицательные эмоции. Полнолуние — очень хорошее время, чтобы понаблюдать за своими эмоциями, ясно увидеть всю правду о себе и о том, что происходит в вашей жизни.

Третья четверть — неделя после полнолуния. Время, когда мы доводим до ума начатое ранее, вносим коррективы, исправляем ошибки. Если вам необходим кредит и вы хотите его быстро отдать, третья четверть — лучшее время для его получения. Хорошее время для путешествий, сбора урожая, как в прямом, так и в переносном смысле.

Четвёртая четверть — неделя перед новолунием. Время завершения, подведения итогов, очищения. Заканчиваем дела, закрываем спорные вопросы, отдаём долги, в том числе моральные, расстаёмся с вредными привычками, садимся на диету, делаем генеральную уборку и очистительные процедуры, избавляемся от всего ненужного, гармонизируем себя и окружающее пространство. Чем ближе к новолунию, тем сил и энергии меньше, поэтому не перегружаем себя работой.

Если накануне и в сам день новолуния вы ощущаете сильный упадок сил, одолевают мрачные мысли, значит, вы энергетически и эмоционально захламлены, обнулитесь, проведите расчистку своих авгиевых конюшен.

Чтобы было ещё понятнее, можно провести такую аналогию. Допустим, вы решили купить квартиру. Определение, чего я конкретно хочу, сколько у меня есть денег, поиск подходящих вариантов и их просмотр — это первая фаза. Покупка, ремонт и переезд — вторая. Исправление косяков после ремонта, докупка необходимых вещей, обживание — третья, а наведение порядка после — четвёртая.

Узнать, в какой фазе сейчас находится Луна, можно в любом поисковике по запросу «лунный календарь» (число, месяц, год).

Как правильно использовать энергетику новолуние, можно прочитать здесь.