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Общество

Годовщину освобождения от немецких захватчиков отмечают в Струго-Красненском районе

Струго-Красненский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал губернатора Псковской области​«В этот день вспоминают подвиг воинов, защитников, мирных жителей, которые в годы Великой Отечественной войны освободили эту землю от врага», — написал Михаил Ведерников.

Сегодня многие, по примеру своих героических бабушек и дедушек, по призыву Родины самоотверженно встали на её защиту. 

Накануне праздника во Владимирском Лагере открыли мемориальную доску, посвящённую выпускнику Владимирской средней школы Дмитрию Шевченко. Он погиб при выполнении воинского долга во время спецоперации на Украине и посмертно награждён орденом Мужества.

«Мы гордимся нашими героями Великой Отечественной войны и героями-участниками СВО и всегда будем помнить их доблесть, самоотверженность и верность долгу», — заключил губернатор.

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