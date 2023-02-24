Губернаторский симфонический оркестр даст концерт в Локне 25 февраля

16:39, 24 февраля 2023, ПАИ

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пройдёт в «Культурные выходные» в Локне 25 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В культурно-досуговом объединении на Первомайской, 44 прозвучит уже полюбившаяся всем программа «Симфонический кинематограф». Сочинения Андрея Петрова, автора музыки к фильмам «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля», «Петербургские тайны», крупнейшего современного кинокомпозитора Эдуарда Артемьева, чьи великолепные мелодии украсили фильмы Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова», — написали в дирекции.

В концерте прозвучат музыкальные киношедевры Нино Рота, Генри Манчини, Эннио Марриконе, которые напомнят всем известные фильмы «Крёстный отец», «Завтрак у Тиффани», «Миссия» и другие.

Оркестр ждёт своих слушателей на концерте, чтобы погрузиться в мир музыки кино, вдохновиться, воспарить душой, поплакать и улыбнуться. Билеты можно приобрести в месте проведения и на сайте.