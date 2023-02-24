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Общество

Администрация Великих Лук озвучила планы ремонта дороги на улице Ленина

Администрация Великих Лук рассказала, когда будет отремонтировано дорожное полотно на улице Ленина, сообщает Luki-News.

«В последнее время увеличилось число жалоб от великолучан на состояние дорожного полотна на проспекте Ленина, особенно перед центральным мостом через реку Ловать. Учитывая, что речь об этом идёт уже давно, мы обратились в администрацию муниципалитета за разъяснениями», — написали Luki-News.

Так, по словам Андрея Беляева, проектно-сметная документация для капитальный ремонт проспекта Ленина (от ул. Дьяконова до моста через реку Ловать), прошла государственную экспертизу. Документ находится в МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки». На данный момент прорабатывается вопрос о сроках и источниках финансирования реализации проекта. Ремонт аварийных ям, покрытия проезжей части проспекта Ленина запланировано провести в течение II квартала 202З года при наступлении благоприятных погодных условий.

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