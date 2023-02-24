В Гдовском районе один взрослый и двое детей госпитализированы в результате ДТП

18:18, 24 февраля 2023, ПАИ

В Гдовском районе на автодороге Псков-Гдов-Сланцы у населенного пункта Верхоляне водитель, управляя автомобилем Daewoo Kalos, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщл Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали три человека. Двое из них дети: 8 и 5 лет. Все участники ДТП госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.