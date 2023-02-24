Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Гдовском районе один взрослый и двое детей госпитализированы в результате ДТП

В Гдовском районе произошло опрокидывание иномарки в кювет. Фото ПАИ

В Гдовском районе на автодороге Псков-Гдов-Сланцы у населенного пункта Верхоляне водитель, управляя автомобилем Daewoo Kalos, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщл Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали три человека. Двое из них дети: 8 и 5 лет. Все участники ДТП госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ДТП в Гдовском районе. Фото ПАИ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 февраля 2023

В Гдовском районе один взрослый и двое детей госпитализированы в результате ДТП

24 февраля 2023

Тело мужчины обнаружено в сгоревшей квартире в Дно

24 февраля 2023

Пьяный пешеход угодил под колёса автомобиля в Печорах
24 февраля 2023

Охотники подстрелили опасного хищника в Псковском районе
24 февраля 2023

Полиция разыскивает глухонемого псковича
23 февраля 2023

Пропавший Сергей Быстров найден живым
23 февраля 2023

Камеры видеонаблюдения запечатлели наезд на пешехода на площади Ленина
23 февраля 2023

Пешеход угодил под колёса Nissan на площади Ленина

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...