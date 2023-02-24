За сутки в Псковской области 17 человек заразились коронавирусом

19:07, 24 февраля 2023, ПАИ

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистика заболеваемости коронавирусом в регионе за последние сутки.

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — 126 955 (за сутки — 17). Выздоровело 124 547 человек (за сутки — 19), умерло — 1 965 (+0).

Псков — 41899/14

Великие Луки — 18313/0

Бежаницкий район — 1631/0

Великолукский район — 2875/0

Гдовский район — 2261/0

Дедовичский район — 3114/0

Дновский район — 1028/0

Красногородский район — 1147/0

Куньинский район — 1074/0

Локнянский район — 1230/0

Невельский район — 5708/0

Новоржевский район — 1359/0

Новосокольнический район — 3326/0

Опочецкий район — 3865/0

Островский район — 6117/0

Палкинский район — 1286/0

Печорский район — 3019/3

Плюсский район — 1999/0

Порховский район — 4595/0

Псковский район — 9771/0

Пустошкинский район — 1610/0

Пушкиногорский район — 1827/0

Пыталовский район — 1935/0

Себежский район — 3027/0

Струго-Красненский район — 2144/0

Усвятский район — 749/0

Иногородние (с 30.12.2020) — 46

