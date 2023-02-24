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Общество

За сутки в Псковской области 17 человек заразились коронавирусом

Фото ПАИ

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистика заболеваемости коронавирусом в регионе за последние сутки.

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — 126 955 (за сутки — 17). Выздоровело 124 547 человек (за сутки — 19), умерло — 1 965 (+0).
Псков — 41899/14
Великие Луки — 18313/0
Бежаницкий район — 1631/0
Великолукский район — 2875/0
Гдовский район — 2261/0
Дедовичский район — 3114/0
Дновский район — 1028/0
Красногородский район — 1147/0
Куньинский район — 1074/0
Локнянский район — 1230/0
Невельский район — 5708/0
Новоржевский район — 1359/0
Новосокольнический район — 3326/0
Опочецкий район — 3865/0
Островский район — 6117/0
Палкинский район — 1286/0
Печорский район — 3019/3
Плюсский район — 1999/0
Порховский район — 4595/0
Псковский район — 9771/0
Пустошкинский район — 1610/0
Пушкиногорский район — 1827/0
Пыталовский район — 1935/0
Себежский район — 3027/0
Струго-Красненский район — 2144/0
Усвятский район — 749/0
Иногородние (с 30.12.2020) — 46
 

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