Подросток и ребёнок госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

19:43, 24 февраля 2023, ПАИ

В Псковском районе на 15-м километре трассы Псков – Гдов водитель, управляя автомобилем SsangYong, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В автомобиле находились четыре человека, двое из них — подросток и ребёнок.

В результате ДТП 16-летний мальчик и 11-летняя девочка госпитализированы в медучреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.