С 1 марта в Пушкинском музее закроют на ремонт дом Ганнибала

22:19, 24 февраля 2023, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе «Петровское», с 1 марта и до конца текущего года для проведения ремонтных работ закрывают дом А. П. Ганнибала — прадеда А. С. Пушкина и легендарного «арапа Петра Великого». Об этом ПАИ сообщили в информационной службе музея-заповедника.

Дом П. А. и В. П. Ганнибалов при этом продолжит работать в полном соответствии с традиционным графиком. Так, в оставшиеся дни февраля и в марте этот график предполагает, что объект показа доступен посетителям ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00 (санитарный день — последний вторник месяца).

Напомним также, что экскурсию по музею-усадьбе «Петровское», среди прочего включающую в себя посещение усадебного парка XVIII века, можно оплатить посредством «Пушкинской карты».