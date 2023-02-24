Шашлык на даче: противопожарные правила снова меняются с 1 марта

23:03, 24 февраля 2023, ПАИ

С 1 марта шашлык можно жарить на даче всего в 5 метрах от дома, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Петербург».

Ранее по требованию правил противопожарного режима в РФ жарить шашлык на мангале можно было минимум в 20 метрах от дома, а костры можно было жечь минимум в 50 метрах.

Учитывая, что стандартный участок 6 соток — это прямоугольник 20 на 30 метров, уместиться на нём с шашлыком, ничего не нарушив, было крайне проблематично.

«Мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, превышающем 5 метров», — сказано в сообщении МЧС России (цитата по ТАСС).

МЧС анонсировало изменение правил противопожарной безопасности в ноябре 2022 года.