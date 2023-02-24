Легкоатлетка из Островского района заняла второе место на первенстве России

23:46, 24 февраля 2023, ПАИ

Елизавета Николаева из Островского района заняла второе место на первенстве России по лёгкой атлетике U20. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Островские вести».

Во второй день первенства России по лёгкой атлетике U20 в Тольятти островская спортсменка Елизавета Николаева стала второй в беге на 2 000 метров с препятствиями с результатом 6:45,77, сообщает ПРОО «Федерация лёгкой атлетики».

Тренер спортсменки — Родион Крылов.