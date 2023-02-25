Алексей Рыбный наступил по народному календарю

09:02, 25 февраля 2023, ПАИ

Алексей Рыбный наступил по народному календарю сегодня, 25 февраля, сообщает портал calend.ru.

В этот день православные вспоминают митрополита Алексия — государственного деятеля и дипломата XIV века. В церковных текстах он именуется митрополитом Московским и всея России, чудотворцем.

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили рыбные блюда. Главными из них были расстегаи. Исследователи русской кухни пишут, что их название происходит от слова «растягивать». Расстегаи подавали к рыбному бульону, а во время еды его иногда заливали прямо в пирожок; чтобы это было удобнее делать, сверху пирожка оставляли отверстие, которое приходилось растягивать.

Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Так же поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия [его день отмечался накануне] — будешь с деньгами на Масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее.

По погоде отмечали: чем холоднее на Алексея, тем теплее будет март.