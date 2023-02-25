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Происшествия

Более миллиона рублей перевели псковичи мошенникам

Мошенники ввели в заблуждение нескольких жителей Псковской области и завладели их деньгами на сумму более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Незнакомцы позвонили жителям Пскова, Великих Лук, Псковского и Великолукского районов. Они представлялись банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники завладели деньгами жителей Псковской области под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также оказания «содействия» для освобождения их родственников от уголовной ответственности за мнимые ДТП.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Сотрудники УМВД возбудили уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие, подчеркнули в ведомстве. 

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