Двух волков добыли охотники в Бежаницком районе

11:00, 25 февраля 2023, ПАИ

Двух волков добыли охотники в деревне Пентешкино Бежаницкого района 24 февраля. Об этом сообщает газета «Сельская новь» со ссылкой на слова фотографа дикой природы Александра Рябинина.

Он рассказал, что собралось более 30 охотников не только из Бежаницкого, но и из Дедовического района. «Два волка постоянно охотились на косуль и было решено собрать бригаду для их устранения. Очень быстро, в течение дня, волков выследили и поймали», - отметил он.

Ранее сообщалось, что двух волков добыли охотники в Островском районе.