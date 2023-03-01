Новый квест запустит Псковский музей в Поганкиных палатах

11:21, 25 февраля 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник запускает новый интерактивный квест «Как это работало?», который пройдёт 4 марта в 12:00 в Поганкиных палатах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Не раз мы задавались вопросом, а каково это было — жить в старинных белокаменных палатах? Псковский музей предлагает окунуться в житейскую атмосферу роскошного купеческого дома в формате увлекательного квеста», — рассказали в музее.

Участники игры, разделённые на четыре команды, совершат обзорную экскурсию по Поганкиным палатам. В процессе они будут искать элементы системы отопления и благоустройства жилища.

На втором этапе игры участники отметят на схемах места расположения печей и ретирад (отхожих мест). В конце сотрудники музея представят свою версию устройства печей и туалетов Поганкиных палат. Победители, сумевшие определить места расположения элементов коммуникаций и благоустройства здания, получат памятные призы.

Купить билеты можно на сайте музея. Место встречи — фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Справки по телефону (+7 8112) 66-33-11.