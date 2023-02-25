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Происшествия

Баня сгорела в Гдовском районе

Пять пожаров произошло за двое суток в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Так, в 12:50 24 февраля в жилом доме загорелся диван на улице Коммунальной в Новоржеве. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение владельца дома с огнём при курении.

Также огнём повреждён диван в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Строителей в Дно. Происшествие случилось в 12:21, в результате закопчена комната. Обнаружен погибший 54-летний мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении погибшего.

Помимо этого, в 13:22 загорелась баня в деревне Барановка Гдовского района. По предварительным причинам, происшествие произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также бесхозное строение сгорело в деревне Гораи Островского района. Пожар произошёл в 20:50, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Помимо этого, дровяник сгорел на улице Пионерской в Опочке в 4:00 сегодня, 25 февраля. Внутри огнём повредило дрова. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

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