Мастер-класс саксофонистки из Петербурга прошёл в Псковском колледже искусств

12:37, 25 февраля 2023, ПАИ

Мастер-класс саксофонистки и практикующего педагога Серафимы Верхолат из Санкт-Петербурга прошёл в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 24 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

На мастер-классе побывали учащиеся детских музыкальных школ Плюссы, Великих Лук, а также студенты Псковского областного колледжа искусств.

«Серафима Верхолат дала молодым саксофонистам важные профессиональные рекомендации, которые из её уст прозвучали особенно убедительно. Она обратила внимание учащихся и студентов на необходимость играть гаммы и другие упражнения, поскольку именно технические проблемы могут мешать хорошему исполнению произведения», — рассказали в учреждении.

Искусно обращаться с фразировкой, искать краски в передаче образа, стремиться к «исторически информированному исполнительству», обращать внимание на взятие дыхания, что в конкурсной ситуации поможет преодолеть стрессовый фактор — это лишь часть вопросов, которые были затронуты в ходе работы.

Советы Серафимы Верхолат были направлены и на расширение музыкального кругозора саксофонистов, подчеркнули в образовательном учреждении. Участники мастер-класса получили список имён известных отечественных и зарубежных исполнителей, с творчеством которых им обязательно надо познакомиться — Федерико Мондельчи, Никиты Зимина, Валентина Ковалёва, Михаила Казакова.

«Серафима поделилась с участниками мастер-класса своими лайфхаками в обращении с инструментом, поразила всех собственной техникой перманентного дыхания, безукоризненной эргономичной постановкой, юмором, образной речью, а также удивила профессиональным владением отвёрткой при регулировке клапанов саксофона», — отметили в колледже.

Самые младшие участники творческой встречи учились свистеть вместе с Серафимой, двигались, передавая характер музыки, выполняли упражнения на правильную постановку рук при помощи карандаша.

Одним из составляющих мастер-класса саксофонистки стала рефлексия, на которую она обращала особое внимание, задавая вопросы юным музыкантам по поводу анализа их собственной игры.

«Исполнитель несёт слушателям историю, рассказ… Если его нет, то публика будет слушать лишь текст, технику. Музыкант своей игрой должен прежде всего передать характер произведения», — отметила Серафима Верхолат.