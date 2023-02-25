Полиция продолжает розыск сбежавшего из больницы псковича

12:56, 25 февраля 2023, ПАИ

Полиция продолжает розыск Вадима Подоянова 1964 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Житель деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу (Псков, Ленинградское шоссе, д. 65). До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы – на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Мужчина был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. А. Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.