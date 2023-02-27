Более 40 цирковых коллективов примут участие в фестивале «Псковский скоморох»

13:47, 25 февраля 2023, ПАИ

Международный фестиваль — конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» пройдёт на базе городского культурного центра Пскова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Наша Псковская область».

В фестивале примут участие более 40 цирковых коллективов со всей России, а также из Республики Беларусь. Свои номера представит и народный коллектив «Псковский цирк».

Мероприятие пройдёт с 29 марта по 2 апреля.