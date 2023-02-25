Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

14:04, 25 февраля 2023, ПАИ

Филиал компании «Россети – Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за мокрого снега и температурных «качелей» от -2 до +2 градусов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.