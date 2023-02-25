18 псковичей примут участие в Дельфийских играх России

15:49, 25 февраля 2023, ПАИ

Псковичи примут участие в XXII молодёжных Дельфийских играх России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении культуры города Пскова.

22 февраля в администрации подписали документ, утверждающий состав сборной, которая будет представлять Псковскую область.

Среди них — воспитанница Дома детского творчества города Пскова Анна Яковлева. Она выступит в номинации «Сольное народное пение». За награду в номинации «Изобразительное искусство» поборется Антонина Николаева. Она занимается в детской школе искусств города Пскова.

Среди участников также народный самодеятельный коллектив – студия циркового искусства «Псковский цирк». Девять юных псковичей покажут себя в номинации «Цирковое искусство». Всего в состав делегации Псковской области вошло 18 участников.

Дельфийские игры — это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. В настоящее время состязания проводятся в 54 номинациях — «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Академическое пение», «Народный танец», «Цирк», «Эпидемиология и биоинформатика», «Искусство воспитания», «Дизайн одежды», «Научно-популярный видеоблогинг» и прочих.