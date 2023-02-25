Межрегиональный открытый Кубок по ММА проходит в Великих Луках

15:31, 25 февраля 2023, ПАИ

Межрегиональный открытый Кубок по смешанному боевому единоборству ММА проходит в Великих Луках сегодня, 25 февраля. Об этом сообщает портал Luki-News.

Соревнования проводят в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец». В мероприятии принимают участие более 100 спортсменов из Псковской, Тверской, Смоленской и других областей.

Отметим, что данный Кубок является сильным подготовительным стартом для первенства и чемпионата СЗФО по ММА, который пройдёт в Великих Луках с 23 по 27 марта.