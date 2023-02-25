Губернатор поздравил жителей Дедовичского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:38, 25 февраля 2023, ПАИ

Годовщина освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков отмечается сегодня, 25 февраля. С этой датой жителей района поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

В годы Великой Отечественной войны в районе был центр Партизанского края, куда входило порядка 400 сёл и деревень. «Партизаны вели постоянную разведку, устраивали диверсии, громили гарнизоны врага. Их мужественно поддерживали местные жители, несмотря на зверства карательных отрядов», — написал глава региона.

Из Партизанского края в осаждённый Ленинград отправили обоз с продовольствием, который первым смог доехать до блокадного города.

«Низкий поклон ветеранам за твёрдость духа, доблесть и стойкость, проявленные в непростые времена. Слова благодарности труженикам тыла и детям войны, которые в тяжёлое послевоенное время восстанавливали разорённую малую родину. Желаю всем жителям Дедовичского района мира, добра, счастья и благополучия!» — подытожил Михаил Ведерников.