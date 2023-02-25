Актриса Светлана Брагарник умерла на 79-м году жизни

16:45, 25 февраля 2023, ПАИ

Народная артистка России, актриса театра и кино Светлана Брагарник умерла сегодня в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, где она работала с 1972 года.

«Да, сегодня её не стало», — отметили в пресс-службе, добавив, что о дате и месте прощания с актрисой сообщат позднее, пишет ТАСС.

Светлана Брагарник родилась 24 мая 1944 года в городе Александровске Сахалинской области. В 1968 году окончила актёрский факультет ГИТИС (курс И. Раевского). С 1968 года по 1971 год была актрисой Московского областного драматического театра им. Островского. С 1972 года — актриса Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, где играла в спектаклях «Красный крест», «Барокко», «Маленькие трагедии», «(М)ученик», «Веер леди Уиндермир», «Долгий день уходит в ночь» и других. С 1999 по 2003 год преподавала актёрское мастерство в Институте современного искусства.

Светлана Брагарник — кавалер ордена Дружбы и ордена «Знак Почёта», обладательница приза за лучшую женскую роль фестиваля «Кинотавр» за роль Алёны Павловны в фильме «Сатана» режиссёра Виктора Аристова, лауреат театральной премии «Золотая Лира» и премии Ассоциации кинокритиков «Белый слон» за роль директора школы в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик».