Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Актриса Светлана Брагарник умерла на 79-м году жизни

Народная артистка России, актриса театра и кино Светлана Брагарник умерла сегодня в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, где она работала с 1972 года.

«Да, сегодня её не стало», — отметили в пресс-службе, добавив, что о дате и месте прощания с актрисой сообщат позднее, пишет ТАСС.

Светлана Брагарник родилась 24 мая 1944 года в городе Александровске Сахалинской области. В 1968 году окончила актёрский факультет ГИТИС (курс И. Раевского). С 1968 года по 1971 год была актрисой Московского областного драматического театра им. Островского. С 1972 года — актриса Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя, где играла в спектаклях «Красный крест», «Барокко», «Маленькие трагедии», «(М)ученик», «Веер леди Уиндермир», «Долгий день уходит в ночь» и других. С 1999 по 2003 год преподавала актёрское мастерство в Институте современного искусства.

Светлана Брагарник — кавалер ордена Дружбы и ордена «Знак Почёта», обладательница приза за лучшую женскую роль фестиваля «Кинотавр» за роль Алёны Павловны в фильме «Сатана» режиссёра Виктора Аристова, лауреат театральной премии «Золотая Лира» и премии Ассоциации кинокритиков «Белый слон» за роль директора школы в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2023

Блинный торт весом 500 кг испекут в Петербурге
25 февраля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Лабиринт из сена на Масленицу
25 февраля 2023

Псковский омбудсмен встретился с сыном красноармейца 141-й стрелковой дивизии

25 февраля 2023

Россиянам не рекомендуется в Масленицу заменять приёмы пищи блинами
25 февраля 2023

Губернатор поздравил жителей Дедовичского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
25 февраля 2023

До -8 градусов опустится температура в Псковской области 26 февраля
25 февраля 2023

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
25 февраля 2023

До +2 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...