Россиянам не рекомендуется в Масленицу заменять приёмы пищи блинами
Россиянам в Масленицу не стоит заменять несколько приёмов пищи блинами. Также нельзя переедать и затем строго ограничивать себя в еде, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
«Ни в коем случае нельзя заменять два-три приёма пищи блинами, позволять себе переедание с последующими строгими ограничениями для того, чтобы прийти в форму», — передаёт её слова ТАСС.
Блины лучше есть в первой половине дня, чтобы максимально расходовать полученную энергию, добавила эксперт. Это блюдо богато углеводами и жирами, которые могут различаться по своему химическому составу.
По словам Драпкиной, чтобы уменьшить долю жиров, можно использовать для замешивания теста молоко или воду, а также обжаривать блины без масла. Для уменьшения гликемического индекса блинов нужно заменить пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую — пшеничную обдирную, гречишную, кукурузную.
Чтобы увеличить долю полноценного белка, в качестве начинки для блинов можно использовать мясо курицы или индейки, творог 2-5-процентной жирности с ягодами, рубленые яйца с зеленью. Для увеличения квоты пищевых волокон можно добавлять фрукты и ягоды в тесто или в начинку.
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