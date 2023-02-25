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Россиянам не рекомендуется в Масленицу заменять приёмы пищи блинами

Россиянам в Масленицу не стоит заменять несколько приёмов пищи блинами. Также нельзя переедать и затем строго ограничивать себя в еде, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Ни в коем случае нельзя заменять два-три приёма пищи блинами, позволять себе переедание с последующими строгими ограничениями для того, чтобы прийти в форму», — передаёт её слова ТАСС.

Блины лучше есть в первой половине дня, чтобы максимально расходовать полученную энергию, добавила эксперт. Это блюдо богато углеводами и жирами, которые могут различаться по своему химическому составу.

По словам Драпкиной, чтобы уменьшить долю жиров, можно использовать для замешивания теста молоко или воду, а также обжаривать блины без масла. Для уменьшения гликемического индекса блинов нужно заменить пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую — пшеничную обдирную, гречишную, кукурузную.

Чтобы увеличить долю полноценного белка, в качестве начинки для блинов можно использовать мясо курицы или индейки, творог 2-5-процентной жирности с ягодами, рубленые яйца с зеленью. Для увеличения квоты пищевых волокон можно добавлять фрукты и ягоды в тесто или в начинку.

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