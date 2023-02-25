Псковский омбудсмен встретился с сыном красноармейца 141-й стрелковой дивизии

18:14, 25 февраля 2023, ПАИ

Состоялась встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и офицером запаса Сергеем Конновым, который является сыном красноармейца 141-й стрелковой дивизии Александра Коннова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил региональный омбудсмен.

К 80-летию начала Великой Отечественной войны по инициативе уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова в Пскове состоялась презентация книги «Два дня Подвысокинской были».

Эту книгу написал командир 141-й стрелковой дивизии Красной армии Яков Тонконогов. Впервые в России такая презентация книги прошла в Пскове с приглашением правительства Псковской области, родственников солдат и офицеров этой дивизии.

«Именно благодаря организованному сообществу благодарных потомков в Интернете появился и существует сайт, посвященный 141-й дивизии РККА первого формирования. Чуть позже координатор этого общественного движения Евгений Федорченко совместно с другими коллегами отредактировал рукопись комдива Тонконогова, написанную ещё в 1951 году, но, к сожалению, из-за военной цензуры Минобороны СССР её так и не опубликовали», — рассказал Дмитрий Шахов.

В книге впервые «Сообщество благодарных потомков» и координатор этого движения Евгений Федорченко смогли восстановить поимённый список значительной части личного состава дивизии, а у воинов – уроженцев Псковской области благодаря Дмитрию Шахову появились их краткие биографии.

В Пскове проживает офицер запаса Сергей Коннов, который является сыном красноармейца 141-й стрелковой дивизии Александра Коннова, в годы войны считавшегося «пропавшим без вести», но потом оказалось, что он был ранен и попал в плен, а в конце войны его освободили.

Как рассказал Сергей Коннов, его отец родился в 1921 году и был призван из Сталинградской области (ныне Волгоградская область) в Красную армию 1 ноября 1940 года, попал служить в 687-й стрелковый полк 141-й дивизии, который дислоцировался в город Шепетовке Украинской ССР.

Великую Отечественную войну Александр Коннов встретил в приграничном районе около Львова, где после тяжёлых кровопролитных боёв 1 июля 1941 года был ранен и попал в плен. До 9 мая 1945 года находился в фашистских концлагерях для военнопленных. После освобождения из фашистского плена его направили на военную службу в 180-ю стрелковую дивизию, в связи с нахождением в плену прошёл спепроверку органами НКВД, а после демобилизации вернулся в родной край, где стал учителем в школе, а ушёл на пенсию с должности заместителя директора школы. Награждён орденом Отечественной войны II степени.

«Все мы с нетерпением ждём изданную в Пскове книгу, которая от лица реального свидетеля тех событий — комдива Тонконогова, который остался до конца со своими боевыми товарищами, — как раз и расскажет о боевом пути воинов дивизии, в том числе и нашего отца, в первые месяцы Великой Отечественной войны», — сказал Сергей Коннов.

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов поблагодарил Сергея Коннова за интересный рассказ о его отце и тех фотографиях отца — участника Великой Отечественной войны, которые хранятся в семейных архивах для будущих поколений.

«Историю и события Великой Отечественной войны всегда надо изучать по первоисточникам: только они и есть та правда, пусть порой и трагическая, но именно она формирует в сознании последующих поколений благодарность великому советскому народу-победителю, кто смог отстоять свободу и независимость нашей Родины от гитлеровского нацизма и полного уничтожения славянских и иных народов, живших в СССР», — отметил Дмитрий Шахов.

По его словам, уничтожение памятников и мемориалов Второй мировой войне в настоящее время — это плевок в мировую историю, это первые шаги к забвению подвига советского народа и других народов мира, СССР и стран антигитлеровской коалиции, ликвидировавших чуму ХХ века — гитлеровский нацизм.

В завершение встречи Дмитрий Шахов вручил Сергею Коннову три экземпляра книги. Гость в свою очередь поблагодарил губернатора области Михаила Ведерникова, Дмитрия Шахова, Евгения Федорченко и всех их помощников, благодаря кому эту книгу издали.