Скончалась исполнительный директор Федерации шахмат Псковской области Елена Горащенкова
Скоропостижно ушла из жизни Елена Горащенко – исполнительный директор Федерации шахмат Псковской области. Об этом сообщается в группе «Федерация шахмат Псковской области».
Прощание состоится 27 февраля в 11:30 в Пскове, в православном храме Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах (адрес — Псков, Зелёный пер., д. 1).
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25 февраля 2023
Скончалась исполнительный директор Федерации шахмат Псковской области Елена Горащенкова