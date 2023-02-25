Скончалась исполнительный директор Федерации шахмат Псковской области Елена Горащенкова

19:52, 25 февраля 2023, ПАИ

Скоропостижно ушла из жизни Елена Горащенко – исполнительный директор Федерации шахмат Псковской области. Об этом сообщается в группе «Федерация шахмат Псковской области».

Прощание состоится 27 февраля в 11:30 в Пскове, в православном храме Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах (адрес — Псков, Зелёный пер., д. 1).