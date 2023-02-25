Иномарка горела в центре Печор

20:10, 25 февраля 2023, ПАИ

В Печорах на Рижской улице произошло возгорание в автомобиле Ford Fusion. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Граждане, находившиеся в автомобиле, от госпитализации отказались.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

