Изборский музей-заповедник на масленичных гуляньях посетило более 2000 человек

20:33, 25 февраля 2023, ПАИ

Масленичные гулянья, которые прошли в музее-заповеднике «Изборск» 25 февраля, посетили более двух тысяч человек, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба музея.

Изборскую Масленицу посетили более двух тысяч человек — это рекордный показатель за 20 лет проведения праздника.

В Масленицу в Изборске псковичи и гости региона приняли участие в фольклорной программе «Родные сказки», где узнали о традициях празднования Масленицы в XIX веке и смогли послушать старинные псковские сказки. Также многие гости музея с удовольствием посетили тематические мастер-классы, на которых изготовили куклу-маслёнку и традиционные сувениры.

После культурной программы все желающие смогли отведать знаменитых изборских блинов с душистым чаем, узнать особенности средневековой кухни, попробовав пшённую кашу с тыквой, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости и сделать интересные фотографии в музейном фотоателье.

Также гости музея-заповедника смогли попробовать национальные блюда сетоской кухни, покататься на лошадях, поиграть вместе со своими детьми в различные старинные игры и поразгадывать интересные загадки. Закончилось празднование в «Нескучном садике». Послушав концерт ансамбля «Сказ» и посмотрев выступление членов коллектива, гости сожгли чучело Масленицы, окончательно попрощавшись с зимой.