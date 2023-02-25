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Общество

Изборский музей-заповедник на масленичных гуляньях посетило более 2000 человек

Фото: Изборский музей-заповедник

Масленичные гулянья, которые прошли в музее-заповеднике «Изборск» 25 февраля, посетили более двух тысяч человек, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба музея.

Изборскую Масленицу посетили более двух тысяч человек — это рекордный показатель за 20 лет проведения праздника.

Фото: Изборский музей-заповедник

В Масленицу в Изборске псковичи и гости региона приняли участие в фольклорной программе «Родные сказки», где узнали о традициях празднования Масленицы в XIX веке и смогли послушать старинные псковские сказки. Также многие гости музея с удовольствием посетили тематические мастер-классы, на которых изготовили куклу-маслёнку и традиционные сувениры.

После культурной программы все желающие смогли отведать знаменитых изборских блинов с душистым чаем, узнать особенности средневековой кухни, попробовав пшённую кашу с тыквой, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости и сделать интересные фотографии в музейном фотоателье.

Фото: Изборский музей-заповедник

Также гости музея-заповедника смогли попробовать национальные блюда сетоской кухни, покататься на лошадях, поиграть вместе со своими детьми в различные старинные игры и поразгадывать интересные загадки. Закончилось празднование в «Нескучном садике». Послушав концерт ансамбля «Сказ» и посмотрев выступление членов коллектива, гости сожгли чучело Масленицы, окончательно попрощавшись с зимой.

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