Победитель псковского марафона получит 50 000 рублей
Призовой фонд псковского марафона на титульной дистанции 42,2 км опубликовали в группе «Псковский Марафон Мехуборка 2023».
В апреле сильнейшие атлеты поборются за звание чемпиона Псковского марафона «Мехуборка-2023».
Призовой фонд на марафоне в этом году распределяется следующим образом:
– первое место, 42,2 км (м., ж.) — 50 000 ₽;
– второе место, 42,2 км (м., ж.) — 30 000 ₽;
– третье место, 42,2 км (м., ж.) — 20 000 ₽.
Дистанции забега: 1 5, 10,55, 21,1 и 42,2 км.
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