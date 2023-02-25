Победитель псковского марафона получит 50 000 рублей

21:14, 25 февраля 2023, ПАИ

Призовой фонд псковского марафона на титульной дистанции 42,2 км опубликовали в группе «Псковский Марафон Мехуборка 2023».

В апреле сильнейшие атлеты поборются за звание чемпиона Псковского марафона «Мехуборка-2023».

Призовой фонд на марафоне в этом году распределяется следующим образом:

– первое место, 42,2 км (м., ж.) — 50 000 ₽;

– второе место, 42,2 км (м., ж.) — 30 000 ₽;

– третье место, 42,2 км (м., ж.) — 20 000 ₽.

Дистанции забега: 1 5, 10,55, 21,1 и 42,2 км.