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Общество

Гастрольный тур оперы «Александр Невский» посетит Псков

Оперу «Александр Невский» представят на трёх российских площадках премьерных показов. Одной из них станет Псков: премьера состоится 18 марта.

Первый показ пройдёт в филиале Мариинского театра в Северной Осетии 26 февраля.

В спектакле примут участие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра (в главных партиях — лауреаты международных конкурсов Ярослав Петряник, Екатерина Латышева, Савва Хастаев, Денис Беганский), хор и симфонический оркестр филиала Мариинского театра в республике. Дирижёр — победитель международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С. Рахманинова Филипп Селиванов. Художественный руководитель проекта — народная артистка РФ Лариса Гергиева.

Единственная в своём роде опера о русском святом была написана к 800-летию со дня рождения выдающегося полководца и государственного деятеля Древней Руси, святого благоверного великого князя Александра Невского. Всероссийская премьера духовной оперы с триумфом прошла в 2021 году в городе Александрове Владимирской области. В нынешнем году Владикавказ станет первой из трёх российских площадок премьерных показов оперы «Александр Невский».

В рамках просветительского проекта «Навстречу солнцу» гастрольный тур оперы продолжится затем в Санкт-Петербурге и Пскове.

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