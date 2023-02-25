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Общество

35 лучших школ области получат комплекты книг о шахматах

Фото Федерации шахмат Псковской области

35 лучших общеобразовательных школ, где не только активно развиваются шахматы в рамках шахматного всеобуча, но и организуются для детей секции и кружки по шахматам, получат комплекты книг о шахматах от Федерация шахмат Псковской области при поддержке Федерации шахмат России и Фонда Тимченко.

Шахматная литература поступит для школьных библиотек, при этом приоритет будет отдан общеобразовательным организациям, расположенным в районах нашей области, а также сельским школам.

Первые комплекты книг для школьных библиотек уже были вручены лучшим учителям — лауреатам конкурса Фонда Тимченко. Сегодня их получили те учителя, кто в районах нашей области преподаёт шахматы в школах-интернатах, и руководители школьных кружков и секций, в том числе созданных на базе новых шахматных клубов, открытых по программе Фонда президентских грантов.

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