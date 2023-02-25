Открытие Экобазы по переработки вторсырья состоялось в Пскове
Институт переработки вторсырья АНО «Экобаза60» открылись сегодня в Пскове, сообщает официальная группа организации.
Во время первого дня приема вторичного сырья, организаторы пообщались с приходящими жителями, обсудили вопросы, касающиеся раздельного сбора, а также приняли во внимание то, какие позиции необходимо также добавить в раздел принимающих фракций.
Отметим, что именно можно принести на переработку:
- Тарное стекло(бутылки, баночки)
- Макулатура
- Бутылочный Пэт
- Крышечки
- Тетрапак(коробки из под сока)
- Плотные пакеты цветные и прозрачные (пупырка, стрейч) (4 ПВД)
- Пакеты 5пп(упаковка макарон и печенье)
- Твердая упаковка 5пп
- Флаконы бытовой химии (шампуни и т.д)
- Алюминий тонкий(фольга, крышки от сметаны)
- Алюминий банки
Важным моментом приема фракций является их чистота.
Экобаза60 принимает каждую субботу с 10:00 до 16:00. Находятся по адресу Псков, ул. М.Горького д.1 к52.
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