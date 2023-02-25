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Общество

Открытие Экобазы по переработки вторсырья состоялось в Пскове

Фото группы "Институт переработки вторсырья АНО"

Институт переработки вторсырья АНО «Экобаза60» открылись сегодня в Пскове, сообщает официальная группа организации.

Во время первого дня приема вторичного сырья, организаторы пообщались с приходящими жителями, обсудили вопросы, касающиеся раздельного сбора, а также приняли во внимание то, какие позиции необходимо также добавить в раздел принимающих фракций.

Фото группы "Институт переработки вторсырья АНО"

Отметим, что именно можно принести на переработку:

  • Тарное стекло(бутылки, баночки)
  • Макулатура
  • Бутылочный Пэт
  • Крышечки
  • Тетрапак(коробки из под сока)
  • Плотные пакеты цветные и прозрачные (пупырка, стрейч) (4 ПВД)
  • Пакеты 5пп(упаковка макарон и печенье)
  • Твердая упаковка 5пп
  • Флаконы бытовой химии (шампуни и т.д)
  • Алюминий тонкий(фольга, крышки от сметаны)
  • Алюминий банки

Важным моментом приема фракций является их чистота.

Экобаза60 принимает каждую субботу с 10:00 до 16:00. Находятся по адресу Псков, ул. М.Горького д.1 к52.

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