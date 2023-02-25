Открытие Экобазы по переработки вторсырья состоялось в Пскове

22:07, 25 февраля 2023, ПАИ

Институт переработки вторсырья АНО «Экобаза60» открылись сегодня в Пскове, сообщает официальная группа организации.

Во время первого дня приема вторичного сырья, организаторы пообщались с приходящими жителями, обсудили вопросы, касающиеся раздельного сбора, а также приняли во внимание то, какие позиции необходимо также добавить в раздел принимающих фракций.

Отметим, что именно можно принести на переработку:

Тарное стекло(бутылки, баночки)

Макулатура

Бутылочный Пэт

Крышечки

Тетрапак(коробки из под сока)

Плотные пакеты цветные и прозрачные (пупырка, стрейч) (4 ПВД)

Пакеты 5пп(упаковка макарон и печенье)

Твердая упаковка 5пп

Флаконы бытовой химии (шампуни и т.д)

Алюминий тонкий(фольга, крышки от сметаны)

Алюминий банки

Важным моментом приема фракций является их чистота.

Экобаза60 принимает каждую субботу с 10:00 до 16:00. Находятся по адресу Псков, ул. М.Горького д.1 к52.