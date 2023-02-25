Спортсмена-инвалида из Дно не пустили в спа-зону петербургского отеля

23:22, 25 февраля 2023, ПАИ

Владимира Петрова, жителя Дно, общественного деятеля, спортсмена-вейкбордиста и инвалида I группы, не пустили в спа-зону отеля отеле Parklane Resort & SPA на улице Рюхина. Мужчина решил посетить Северную столицу с женой и ребёнком, заранее оплатил номер в отеле. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Спа-комплекс был включён в стоимость проживания. Владимр уточнил, что является инвалидом-колясочником, но на входе его всё же не пустили в зону спа-комплекса. Администратор сообщила, что попасть в зону отдыха в инвалидном кресле нельзя. Женщина ссылалась на указание руководства, правила, заботу о безопасности других посетителей, но в итоге всё же признала, что спа-зона не оборудована для посетителей с ограниченными возможностями. Правда, администратор заявила, что посетить комплекс можно, но пройти нужно без коляски.

«Впервые из-за моей инвалидности мне отказали в посещении и предоставлении услуг. Я считаю, что это прямое нарушение моих прав и свобод, прямое подавление людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью — это такие же люди, они не должны ничем отличаться, мы также можем приобретать услуги, и законодательно это закреплено», — отметил спортсмен.

В ответ на просьбу вернуть деньги мужчине посоветовали написать жалобу.