Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спортсмена-инвалида из Дно не пустили в спа-зону петербургского отеля

Стоп-кадр видео Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Владимира Петрова, жителя Дно, общественного деятеля, спортсмена-вейкбордиста и инвалида I группы, не пустили в спа-зону отеля отеле Parklane Resort & SPA на улице Рюхина. Мужчина решил посетить Северную столицу с женой и ребёнком, заранее оплатил номер в отеле. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Спа-комплекс был включён в стоимость проживания. Владимр уточнил, что является инвалидом-колясочником, но на входе его всё же не пустили в зону спа-комплекса. Администратор сообщила, что попасть в зону отдыха в инвалидном кресле нельзя. Женщина ссылалась на указание руководства, правила, заботу о безопасности других посетителей, но в итоге всё же признала, что спа-зона не оборудована для посетителей с ограниченными возможностями. Правда, администратор заявила, что посетить комплекс можно, но пройти нужно без коляски. 

«Впервые из-за моей инвалидности мне отказали в посещении и предоставлении услуг. Я считаю, что это прямое нарушение моих прав и свобод, прямое подавление людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью — это такие же люди, они не должны ничем отличаться, мы также можем приобретать услуги, и законодательно это закреплено», — отметил спортсмен.

В ответ на просьбу вернуть деньги мужчине посоветовали написать жалобу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2023

Псковские пловцы участвуют во Всероссийском фестивале зимнего плавания
25 февраля 2023

Башня Святых ворот Псково-Печерского монастыря проходит этап реставрации
25 февраля 2023

Спортсмена-инвалида из Дно не пустили в спа-зону петербургского отеля
25 февраля 2023

Галина Невалённая отметила Масленицу в кругу семьи
25 февраля 2023

Стругокрасненская лыжница пришла первой на чемпионате по лыжным гонкам

25 февраля 2023

35 лучших школ области получат комплекты книг о шахматах
25 февраля 2023

Открытие экобазы переработки вторсырья состоялось в Пскове

25 февраля 2023

Победитель псковского марафона получит 50 000 рублей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...