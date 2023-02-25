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Башня Святых ворот Псково-Печерского монастыря проходит этап реставрации

Удаление старой штукатурки. Святые ворота, 1907 г. Архимандрит Алипий (Воронов) за работой

Продолжается реставрация Башни Святых ворот XVII в. в Псково-Печерском монастыре, сообщает группа «Возрождение Псков».

Проектом предусматривается реставрация и приспособление Башни Святых ворот и её верхнего деревянного яруса, возведённого в петровский период, под иконописную мастерскую в память о наместнике архимандрите Алипии Воронове (28 июля 1959 г. — 12 марта 1975 г.).

Опорным периодом для проекта восстановления утраченного исторического архитектурного облика здания служит конец XVIII – начало XX в. Основанием для воссоздания утраченных архитектурных элементов памятника служит выявленная историческая фотофиксация конца XIX – начала XX в., а также письменные и иконографические материалы.

Башня Святых ворот является уникальным произведением средневекового оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Окончательно архитектурный облик башни сформировался в петровскую эпоху.

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