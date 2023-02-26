Масленичная деревня открылась в Детском парке Пскова

09:24, 26 февраля 2023, ПАИ

Масленичную деревню устроили для псковичей и их детей в Детском парке Пскова, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борс Елкин.

«В Детском парке для детей устроена масленичная деревня: русские сани и Емеля на печи, избушка и деревянные качели, бои мешками и соревнования на ловкость и меткость, лучный тир», — написал глава города.

На улице Пушкина гостей ярмарки ждут блины и горячий чай, сувениры, игрушки и местные деликатесы. Также Борис Елкин анонсировал выступление ростовых кукол, которое начнётся в 11 часов.