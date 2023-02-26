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Диетолог назвала вредные для завтрака продукты

Здоровый человек может употреблять натощак любые продукты без каких-либо последствий, но для каждого правила всё же есть исключения. Даже если проблемы со здоровьем незначительны, привычный для многих завтрак в стиле «кофе и круассаны» может обернуться неприятностями, пояснила агентству «Прайм» диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок. К ним относятся цитрусовые, прежде всего их сок. Они стимулируют выработку соляной кислоты, также после их употребления через некоторое время появятся изжога, тянущие боли в области желудка, отрыжка.

Также не рекомендуется пить кофе, особенно если он крепкий и без добавления молока. Не стоит есть сладости и сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара. Казалось бы, с этими продуктами человек получает дополнительные калории. Но уровень сахара в крови быстро снижается, и человек чувствует себя голодным. Опасна может быть свежая сдобная выпечка. У ряда людей она провоцирует изжогу, тяжесть и вздутие. И конечно, натощак врачи не рекомендуют пить алкоголь — это удар по всем органам и системам. Но с этим напитком и на сытый желудок лучше быть аккуратнее.

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