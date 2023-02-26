Геофизики нашли новую информацию о грунте в пещерах Псково-Печерского монастыря

10:04, 26 февраля 2023, ПАИ

Геофизики предоставили новую информацию о песчаниках в Богом зданных пещерах в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Известно, что песчаники сформировались в девонский период, более 350 миллионов лет назад. Тогда эту территорию покрывало море. Когда море отступило, было несколько стадий оледенения. После таяния ледника в песчаннике образовались полости, а территория оказалась покрыта слоем глинистых грунтов, так называемыми моренными суглинками.

Суглинок представляет собой природную мембрану, которая сдерживает попадание внутрь песчаника поверхостных вод и обеспечивает испарение влаги. Печорские песчаники обладают уникальными свойствами. Мельчайшие песчинки сцементированны природным цементом. Этот цемент проявляет свои свзывающие свойства только в определённом диапазоне влажности. Если немного пересушить грунт или, наоборот, переувлажнить, цемент теряет свои свойства и грунт буквально рассыпается на глазах.

Именно по этой причине сохранение уникального микроклимата Богом зданных пещер и температурно-влажностного режима является главной задачей учёных и реставраторов.