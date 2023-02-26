Шеф-повар рассказал о самых диетических блинах на Масленицу
О самых диетических блинах рассказал столичный шеф-повар Максим Сырников, сообщает «Мослента».
«Думаю, что постные блины вполне можно поместить в категорию диетических», — заявил он. Сырников объяснил, что при приготовлении постных блинов используется только вода, овсяная или пшеничная мука и немного растительного масла.
«Теоретически их можно назвать диетическими, хотя я не совсем понимаю, про какую диету идёт речь. Хотите меньше калорий? Так ешьте квашеную капусту, а не блины. Блины изначально не самое диетическое блюдо», — подчеркнул он.
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26 февраля 2023
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