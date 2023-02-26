Женщина умерла во время поедания блинов в Омской области

11:14, 26 февраля 2023, ПАИ

Жительница Омской области участвовала в конкурсе поедания блинов, во время которого подавилась и умерла, сообщает РИА Новости со ссылкой на источниик в силовых структурах.

«Информация о инциденте подтверждается. Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе поедания блинов. По всей видимости, она подавилась», — рассказали в силовых структурах.

Праздник, во время которого состоялся конкурс, проходил 25 февраля в санатории «Коммунальник». 38-летняя женщина умерла до приезда скорой помощи. В областном УМВД информацию также подтвердили. Сейчас проводится проверка случившегося.