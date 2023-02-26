Одежда иранских брендов появится на полках российских ТЦ

11:41, 26 февраля 2023, ПАИ

Уже в этом году в России может появиться около 15–20 иранских марок одежды. 20 февраля иностранные компании уже провели встречу с отечественными управляющими ТЦ, а также с Минпромторгом, сообщают «Известия».

По данным союза, сейчас выход в РФ рассматривают торговые бренды нижнего белья Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, женской одежды — Samira, Jila, джинсовой одежды — Alireza и так далее. Один из производителей уже заключил договор на поставку продукции на $15 млн, но его имя пока не раскрывается.

Речь идёт об изготовителях и продавцах ценового сегмента массмаркета, добавили в СТЦ. Компании заинтересованы в поставках в РФ, а также в открытии монобрендовых магазинов и присутствии в мультибрендовых точках. Такая продукция будет дешевле турецких аналогов, отметили в союзе.

Торговые центры Москвы и регионов направят иранским партнёрам информацию о возможных условиях сотрудничества. После завершения переговоров в РФ могут запустить магазины первых восточных марок. Более того, российские ТЦ планируют в этом году поездку в Тегеран на местное производство.

«Минпромторг постоянно взаимодействует с производителями из дружественных стран», — сказал статс-секретарь замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Одна из таких встреч состоялась недавно, в ней, помимо ведомства и СТЦ, участвовала делегация Иранской ассоциации экспортёров и производителей текстиля, подтвердил он.