Спортсменка из Псковской области победила в первенстве России по лёгкой атлетике

12:27, 26 февраля 2023, ПАИ

Наталья Спиридонова из Псковской области победила в первенстве России по лёгкой атлетике в помещении U23 в прыжках в высоту, сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Результат спортсменки составил 1 метр 91 сантиметр.

Второе место заняла Надежда Андрюхина (Краснодарский край, Брянская область), третье — Мария Кочанова (Санкт-Петербург).

Отметим, что все спортсменки входят в топ-20 мирового рейтинга по лёгкой атлетике и в топ-16 рейтинга Европы.