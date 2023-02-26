Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Росгвардейцы задержали великолучанина из-за кражи форели

Подозреваемого в краже из магазина в Великих Луках мужчину задержали сотрудники группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Сотрудники получили информацию о том, что из магазина на улице Ботвина поступил сигнал «тревога». Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 30-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала продукты питания, в том числе несколько упаковок форели.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 февраля 2023

Полиция продолжает поиски пропавшего 3 года назад псковича
25 февраля 2023

Спортсмена-инвалида из Дно не пустили в спа-зону петербургского отеля
25 февраля 2023

Два человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и фуры
25 февраля 2023

Иномарка горела в центре Печор

25 февраля 2023

Не удалось сбежать: сотрудники ДПС пресекли побег ребёнка из детского сада
25 февраля 2023

Женщина пострадала в результате столкновения Volkswagen и BMW в Острове

25 февраля 2023

Более миллиона рублей перевели псковичи мошенникам
24 февраля 2023

Подросток и ребёнок госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...