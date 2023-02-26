Росгвардейцы задержали великолучанина из-за кражи форели

12:46, 26 февраля 2023, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина в Великих Луках мужчину задержали сотрудники группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Сотрудники получили информацию о том, что из магазина на улице Ботвина поступил сигнал «тревога». Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 30-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала продукты питания, в том числе несколько упаковок форели.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.